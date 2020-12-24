Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря 2020 года обсудил национальные цели развития до 2030 года, а также показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц. Это было первое заседание Госсовета в обновлённом составе и формате. После внесения изменений в основной закон страны Государственный совет получил статус конституционного органа власти. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:48 23.12.2020 Состав Государственного совета РФ утверждён указом президента России Владимира Путина. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 21 декабря. Читайте также: Путин утвердил состав Госсовета РФ

10:50 23.12.2020 Председателем Госсовета является президент Владимир Путин. В состав Госсовета вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений, всего более ста человек.

10:52 23.12.2020 В Госдуме приветствовали решение президента РФ ввести в состав Госсовета лидеров парламентских фракций. «Президент принял решение ввести в состав Госсовета руководителей фракций. Это о многом говорит и, в первую очередь, об ответственности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что лидеры фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) готовятся к выступлению в ходе заседания Госсовета.

10:57 23.12.2020 Секретарем Государственного совета Российской Федерации назначен помощник президента РФ Игорь Левитин. Читайте также: Секретарём Госсовета РФ назначен Игорь Левитин

11:16 23.12.2020 Стратегию развития России до 2030 года и национальные проекты обсудят члены обновленного Госсовета на заседании 23 декабря. Об этом помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил в ходе брифинга журналистам. Читайте также: На заседании нового Госсовета РФ обсудят эффективность губернаторов

11:37 23.12.2020 Кроме того, как пояснил Игорь Левитин, на заседании 23 декабря запланировано обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей. Ещё одна тема — показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.

12:06 23.12.2020 Секретарь Госсовета Игорь Левитин. kremlin.ru

12:29 23.12.2020 Отметим, членами обновлённого Госсовета стали два представителя местного самоуправления — глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко. Читайте также: В Госсовет вошли лучшие представители местного самоуправления

13:04 23.12.2020 Своими Указами Владимир Путин персонально ввёл в состав Госсовета президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова. Читайте также: Определены руководители комиссий Госсовета

13:18 23.12.2020 Указ президента России об утверждении состава Государственного совета РФ вызвал обсуждение в интернете. Читайте также: В сети обсудили утверждение состава Госсовета РФ

13:22 23.12.2020 Заседание обновлённого Госсовета будет проводиться в режиме видеоконференции.

13:52 23.12.2020 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24»: «Мы видим, что идёт перезагрузка Государственного Совета. Членами становятся не только губернаторы, но и различного рода руководители, которые представляют другие ветви власти. В том числе впервые мэры нескольких городов вошли в Государственный Совет. Это говорит о том, что мы сможем более эффективно работать, в том числе в интересах всех регионов и Челябинской области».

13:54 23.12.2020 Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. duma.gov.ru

14:02 23.12.2020 Текущий год был непростым и для России, и для всего мира, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

14:03 23.12.2020 Путин: теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах.

14:05 23.12.2020 Задачу добиться прорывных, качественных изменений в ключевых сферах нашей жизни никто не отменял, подчеркнул глава государства.

14:05 23.12.2020 Президент: пандемия не отменяет повестку развития России.

14:09 23.12.2020 Михаил Мишустин о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет: на утро 23 декабря подано почти полмиллиона заявлений на детей, которые родились после 1 июля.

14:09 23.12.2020 Для России вопросы стратегического развития не теряют актуальности, даже несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Россия не может себе позволить паузу в развитии — Путин

14:14 23.12.2020 Мишустин: «В рамках нацпроекта «Демография» почти 65 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки».

14:15 23.12.2020 Госсовет в России позволит установить более тесную связь федеральных органов власти с главами регионов и муниципалитетов. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин объяснил назначение профильных комиссий Госсовета

14:17 23.12.2020 Татьяна Голикова: «В целях повышения рождаемости мы продолжим меры, направленные на поддержку семей с детьми».

14:21 23.12.2020 Некоторые стратегические планы пришлось несколько отсрочить из-за эпидемии коронавируса, однако все поставленные цели обязательно должны быть выполнены. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: Эпидемия не помешает прорывным изменениям в России — Путин

14:21 23.12.2020 Распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью — Голикова.

14:22 23.12.2020 Татьяна Голикова: «Будут продолжены все меры национального проекта «Здравоохранение».

14:23 23.12.2020 Уходящий 2020 год был непростым не только для России, но и для всего мира, особым вызовом стала пандемия нового коронавируса. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 23 декабря, открывая заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию. Власти сосредотачивают ресурсы для решения связанных с пандемией проблем, но они не отменяют повестки развития, подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин: 2020 год был непростым для России и всего мира

14:23 23.12.2020 Граждане России ждут от властей масштабных достижений. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин ждёт от правительства «постановки амбициозных задач»

14:29 23.12.2020 Голикова: «Для сферы культуры этот год стал достаточно сложным».

14:30 23.12.2020 Несмотря на пандемию коронавируса, в 11 регионах РФ наблюдается естественный прирост населения. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова рассказала о приросте населения в 11 регионах России

14:32 23.12.2020 В 2021 году более миллиона российских семей получат материнский капитал. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 миллиона наших семей», — сказала Голикова. Об этом: Голикова рассказала о суммах маткапитала в 2021 году

14:35 23.12.2020 Правительству следует обратить внимание на развитие дополнительной образовательной инфраструктуры. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Путин призвал правительство помочь регионам с развитием допобразования

14:36 23.12.2020 Уровень бедности в России к 2030 году должен снизиться почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек», — сказала Голикова. Подробности в материале: Голикова призвала снизить уровень бедности в России

14:41 23.12.2020 Власти планируют создать в России более миллиона новых школьных мест к 2024 году. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Планируем к концу 2024 года создать 1 миллион новых мест в школах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — сказала Голикова. Читайте также: В России создадут более миллиона новых мест в школах

14:41 23.12.2020 Марат Хуснуллин подчеркнул, что пандемия коронавируса существенно повлияла на ввод жилья. Однако к настоящему времени ситуация по вводу жилья выровнялась.

14:41 23.12.2020 Татьяна Голикова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Цитата vesti.ru

14:43 23.12.2020 На сегодняшний день российским семьям с детьми до восьми лет выплачено уже почти 67 млрд рублей. Речь идёт об обещанном президентом России Владимиром Путиным подарке к Новому году в размере 5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 23 декабря, на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Семьи с детьми получили почти 67 млрд рублей новогодних выплат — Мишустин

14:48 23.12.2020 Рост цен на жильё компенсирует меры поддержки в рамках льготной ипотеки. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Путин: реакция строительного рынка грозит «свести к нулю» льготную ипотеку

14:57 23.12.2020 В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, сообщила 23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также: МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения РФ

14:57 23.12.2020 Правительство подготовит предложения по решению вопроса накопленной кредиторской задолженности в период пандемии коронавируса. Об этом 23 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Правительство занялось долгами, накопленными во время пандемии — Голикова

15:01 23.12.2020 Оказать помощь регионам в связи с возросшей кредиторской задолженностью из-за затрат на фоне пандемии коронавируса попросил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 23 декабря на заседании Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Ивановский губернатор рассказал о кредиторской задолженности из-за пандемии

15:02 23.12.2020 Правительство не должно забывать о расселении граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: «Надо людей вытаскивать из трущоб» — Путин об аварийном жилье

15:04 23.12.2020 Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Источник: vesti.ru

15:10 23.12.2020 «Госсовет по праву считается «мозговым центром» государства. Вот и сегодня на его первом заседании определяются стратегические шаги на десятилетия вперед», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Об этом: Глава Тувы: Госсовет — «мозговой центр» государства

15:10 23.12.2020 Ситуация со смертностью в России осложнена пандемией коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова: пандемия усугубила проблему смертности в России

15:11 23.12.2020 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке будет корректироваться с учетом реальных доходов населения России.

15:12 23.12.2020 Проблема нехватки трудовых ресурсов в строительной отрасли актуализировалась на фоне пандемии коронавируса. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин: проблему с трудовыми ресурсами на стройках надо решать «точечно»

15:23 23.12.2020 Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что России в ближайшие три-четыре года предстоит изменить модель экономики и наметить новые точки роста.

15:23 23.12.2020 Пандемия коронавируса привела к росту отходов, к чему операторы системы сбора мусора были не готовы. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Операторы не знают, что делать с растущим объёмом отходов — Путин

15:30 23.12.2020 Путин: число занятых в малом и среднем бизнесе увеличивается скромными темпами.

15:31 23.12.2020 Путин: у нас появляется свой региональный самолёт — я уж не говорю, что мы перенесли компетенции из Чехии. Появляется турбовинтовой Ил-114.

15:32 23.12.2020 Путин: важно инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию.

15:32 23.12.2020 Путин: у нас 7 млрд субсидий идут на перевозки с Дальнего Востока.

15:34 23.12.2020 Путин: 7 млрд у нас субсидий — этого мало. Можно планов громадьё иметь на десятилетия вперёд — но гражданам надо сейчас летать! Надо сшивать территорию. На железнодорожные перевозки субсидии у нас сколько? Миллиардов 20? А на авиаперевозки с Дальнего Востока — 7 млрд. Обращаю внимание на то, что нужно уделить больше внимания не только отдельным возрастным категориям региона, а всем.

15:37 23.12.2020 Вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании Госсоовета. Источник: Vesti.ru

15:43 23.12.2020 Процесс проведения капитального ремонта в регионах России в настоящее время в значительной степени зарегулирован. В этом вопросе регионы обладают незначительным объёмом полномочий. В этой связи необходимо дать субъектам РФ право проводить торги по капремонту. С таким предложением к президенту РФ сегодня, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета РФ обратился руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарии Рустам Минниханов. Подробности в материале: Глава Татарии просит разрешить регионам РФ торги по капремонту

15:46 23.12.2020 Число занятых в малом и среднем бизнесе растёт скромными темпами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин обеспокоен медленным ростом занятости в секторе МСП

15:52 23.12.2020 Глава Татарии Рустам Минниханов по итогам заседаний рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» выступил с рядом предложений. Для регулирования мероприятий комплексного развития территорий предлагается синхронизировать комплексное подключение объектов к сетям со строительными работами. Этот вопрос будет проработан профильной группой Госсовета совместно с правительством РФ. Читайте также: Глава Татарии попросил Путина продлить программу льготной ипотеки

15:57 23.12.2020 В России по-прежнему сохраняются высокие транспортные издержки, и эту проблему нужно решать, в частности, субсидированием авиационной отрасли. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин призвать «сшивать» территорию России транспортными субсидиями

16:16 23.12.2020 В 2021 году в России качество государственных и муниципальных услуг должно стать существенно выше. Об этом 23 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Госсовета РФ. Добиться этого планируется за счет интеграции цифровых баз данных различных ведомств. Это позволит усовершенствовать межведомственный документооборот, что в свою очередь улучшит качество оказываемых населению государственных и муниципальных услуг. Читайте также: Губернатор Подмосковья анонсировал повышение качества госуслуг

16:22 23.12.2020 Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря всероссийским выходным, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Читайте также: «Единая Россия» предложила сделать 31 декабря общероссийским выходным

16:24 23.12.2020 Рекультивация свалки в Челябинске подходит к концу. Об этом президенту России заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании Госсовета РФ и совета по нацпроектам, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Техническая рекультивация свалки завершена. Даже в эпицентре нет никакого запаха. В следующем (2021-м — ИА REGNUM) году завершим биологический этап рекультивации, и на месте свалки будет зелёный холм. Кстати, аналогичный проект мы начинаем в Магнитогорске», — отметил глава Южного Урала. Подробности в материале: Текслер рассказал Путину о ходе рекультивации челябинской свалки

16:25 23.12.2020 Глава рабочей группы Госсовета по направлению «Экология» Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области) в ходе заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам отчитался о мероприятиях, проработанных в этом году. Читайте также: Никитин отчитался Путину о работе экологической группы Госсовета

16:28 23.12.2020 Путин: согласно законам, все медики, работающие в праздничные дни, должны получать двойную оплату. Это касается и тех, кто работает в ковидных госпиталях и сферах, которые занимаются борьбой с ковидной инфекцией. Это должно быть сделано. Но в Трудовом Кодексе ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы выплачиваем медработникам за риски, связанные с коронавирусом. Хотя бы в эти новогодние дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Думаю, это обоснованно и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости.

16:28 23.12.2020 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России.

16:30 23.12.2020 В законодательстве следует предусмотреть возможность предоставления не только бумажных, но и электронных документов-подтверждений. С соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Все, что касается документооборота между гражданами и ведомствами, — сегодня в ряде законов прописано обязательное наличие бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас дать поручение сделать обязательную альтернативу, чтобы соответствующего подтверждения было достаточно в электронном виде», — сказал Воробьев. Об этом: Губернатор Подмосковья предложил упростить документооборот

16:30 23.12.2020 Геннадий Зюганов: почти год прошёл с момента формирования нового правительства. Оно более энергично, открыто для диалога.

16:33 23.12.2020 В строительной отрасли следует снизить бюрократическую нагрузку. Об этом 23 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Госсовета РФ. «Ипотеку льготную сегодня легко получить, а разрешение на стройку достаточно затруднительно. Порядка 30 согласований федеральных и около 30 — региональных и муниципальных», — сказал Воробьев. Читайте подробнее: Воробьев предложил упростить выдачу разрешений строителям

16:35 23.12.2020 31 декабря имеет смысл объявить выходным днём на федеральном уровне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: Путин поддержал объявление 31 декабря выходным днём

16:37 23.12.2020 Геннадий Зюганов: надо укреплять «Русский мир».

16:40 23.12.2020 Путин: мы младших школьников не сажаем на «удалёнку». Только 2% школ — а их у нас 39,9 тысячи — работают в онлайн-режиме. Это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом. Так бывало и в советские годы. Поэтому это вынужденная мера. Что касается старших классов, то там небольшое количество находится на удалёнке. В основном переведены на «удалёнку» студенты. Делаем это по рекомендациям медицинских специалистов.

16:42 23.12.2020 Путин: в Крым нужно привлекать ресурсы.

16:42 23.12.2020 Путин — о выборах в США: будет как обычно.

16:43 23.12.2020 В соответствии с требованием закона работающие в праздничные дни медики будут получать двойную зарплату. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин: работающие в праздничные дни медики получат двойную зарплату

16:44 23.12.2020 Владимир Жириновский: мы боялись слова «экология» в советское время.

16:45 23.12.2020 Владимир Жириновский: надо снижать внутренние цены на нефть, газ и бензин — тогда будет экономика более конкурентная.

16:48 23.12.2020 Работающие в новогодние праздничные дни медики должны получить специальные социальные выплаты в двойном размере. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Путин: соцвыплаты медикам на Новый год выплатят в двойном размере

16:49 23.12.2020 Разработанные показатели оценки деятельности глав регионов России будут состоять из трёх ключевых принципов, включая общественное мнение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Госсовета РФ. По его словам, работа по формированию принципов оценки деятельности глав субъектов РФ находится на завершающей стадии. Причем методика будет учитывать и социологические показатели. Об этом: Мнение населения учтут при оценке работы глав регионов России

16:50 23.12.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский напомнил, что десять лет фракция предлагает сделать 31 декабря выходным днем, все это время правительство РФ выступало против, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Подробности в материале: Жириновский объяснил решение сделать 31 декабря общероссийским выходным

16:51 23.12.2020 Владимир Жириновский: мы издеваемся над русским языком! Каждую неделю вводят новое слово.

16:52 23.12.2020 Владимир Жириновский: даже если оставляем очное образование, новому поколению школьников нужен новый метод преподавания.

16:55 23.12.2020 Важно повышать самостоятельность регулирования субъектами налогов, зачисляемых в региональный и местный бюджет. Об этом на заседании Госсовета и совета по нацпроектам заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В этом году были приняты важные решения по патентной системе. Сейчас есть инициатива предоставить регионам и муниципалитетам больше гибкости в управлении налогом на самозанятых, чтобы стимулировать муниципалитеты к развитию этого института», — сказал Текслер. Об этом: Мишустин разгромил идею о зачислении налога на самозанятых в муниципалитеты

16:57 23.12.2020 Путин: цены на газ для внутренних потребителей на порядок выше, чем цена, по которой мы торгуем углеводородом на экспорт. Это создаёт определённые конкуретные преимущества.

16:58 23.12.2020 Путин: мы пытаемся делать профориентацию в школах. В последнее время всё больше обращаем на это внимание.

17:00 23.12.2020 По разным причинам 2% школ в России переведены на дистанционный режим обучения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Только 2% школ работают в России в онлайн-режиме — Путин

17:02 23.12.2020 Путин — о переезде Госдумы РФ в новое здание: если это будет сделано за счёт обмена объектами недвижимости — это можно сделать.

17:02 23.12.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил выплачивать семейный капитал женщинам, которые отказались от аборта и согласились отдать ребенка государству; тема непростая — отреагировал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Об этом: Жириновский предложил выплачивать маткапитал отказавшимся от аборта

17:04 23.12.2020 Приватизация в России проводится предельно осторожно, особенно в ключевых отраслях экономики. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: Путин рассказал, как в России проводят приватизацию

17:04 23.12.2020 Сергей Миронов: маткапитал сыграл свою роль, это было отличное решение. Нужно делать маткапитал бессрочным и индексировать каждый год на процент больше, чем инфляция.

17:06 23.12.2020 Владимир Путин в ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: kremlin.ru

17:07 23.12.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать программу по выплате материнского капитала бессрочной, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Читайте также: Миронов предложил сделать маткапитал бессрочным

17:09 23.12.2020 Сергей Миронов: есть проблема перетечки учёных из НИИ в Москву и Санкт-Петербург.

17:09 23.12.2020 Президент РФ Владимир Путин поддержал главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, предложившего официально объявить 31 декабря нерабочим днем для всей территории страны. Читайте также: Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране

17:10 23.12.2020 Путин: мы только недавно смогли приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Было не так просто, но мы это сделали и зафиксировали в основном законе. Но, конечно, надо его поднимать.

17:11 23.12.2020 Путин: земли у нас много, а обеспеченной инфраструктуры — недостаточно.

17:15 23.12.2020 В России потребление углеводородов внутри страны происходит по гораздо меньшим ценам, чем поставки на экспорт. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: Путин: требование снижать цены на нефть и газ внутри страны уже исполняется

17:18 23.12.2020 Глава муниципального образования — председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко рассказала Владимиру Путину о том, что в Евпатории впервые за 25 лет открылась новая школа.

17:21 23.12.2020 Евросоюз собирается вводить налог на ввозимые товары в зависимости от уровня углеводородного сырья, израсходованного на их производство. Это может быть использовано в качестве недобросовестной конкуренции. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин обеспокоен «пограничным налогом» на углеводородное сырьё в Евросоюзе

17:28 23.12.2020 Новые ковидные госпитали будут построены Министерством обороны в Ялте и Симферополе. Об этом президент РФ Владимира Путин сообщил 23 декабря на заседании Госсовета. Читайте подробнее: Путин подтвердил строительство ковид-госпиталей в Ялте и Симферополе

17:29 23.12.2020 Дистанционное образование никогда не станет достойной заменой прямого общения ученика с учителем, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он напомнил, что даже в условиях коронавируса и гриппа не более 2% школ работают в онлайн-режиме. Читайте также: Онлайн-образование никогда не заменит прямого общения с учителем — Путин

17:55 23.12.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: government.ru

20:29 23.12.2020 Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Минцифры и Минздраву до 31 января 2021 года обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг.

20:46 23.12.2020 Власти Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём. Решение было принято после соответствующих рекомендаций президента РФ Владимира Путина.

21:51 23.12.2020 Ситуация с сокращением населения нашей страны катастрофическая, и онадиктует необходимость принятия решений особого рода, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На заседании ГоссоветаЖириновский предложил выплачивать семейный капитал женщинам, которые отказались от аборта и согласились«отдать ребенка государству». Об этом: Россия вымирает, и это требует особых решений: о предложении Жириновского

22:02 23.12.2020 Выступление Владимира Путина на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: kremlin.ru

06:13 Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость системного подхода к реализации поставленных целей. Такое мнение высказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя итоги состоявшегося 23 декабря совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подробности в материале: «Будем реализовывать»: омский губернатор — об итогах заседания Госсовета

06:53 Губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам заседания Госсовета РФ под руководством президента Владимира Путина обозначил приоритетные направления государственной политики для края Читайте также: Губернатор Приморья по итогам Госсовета определил приоритеты для региона

07:03 Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Госсовета. Цитата vesti.ru

07:34 Губернатор Чукотки Роман Копин объявил 31 декабря выходным днём. Подробности в материале: Губернатор Чукотки определился с 31 декабря

08:00 В Красноярском крае готовятся объявить 31 декабря выходным днём. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в краевом правительстве. Напомним, ранее краевые власти объявили, что 31 декабря в регионе останется рабочим днём. Однако 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Он рекомендовал тем субъектам РФ, где такое решение ещё не принято, сделать это сейчас. Читайте также: В Красноярском крае 31 декабря будет выходным днём

08:25 Напомним, президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, заявившего о необходимости в очередной раз увеличить минимальный размер оплаты труда. «МРОТ, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», — заявил президент, отметив, что делать это нужно поэтапно. Миронов на заседании сообщил Путину об эксперименте работников металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска и области. В его рамках 14 человек попытались в течение месяца прожить на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается МРОТ. Как сообщили организаторы эксперимента, до конца этого срока продержались только четверо. Цитата из канала «Экономика».

08:39 Правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днем, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще в октябре 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Правительство РФ утвердило 31 декабря выходным днем

09:02 Строительство, ремонт и реконструкция более 300 медицинских объектов запланировано на Ставрополье на ближайшие четыре года, сообщил губернатор края Владимир Владимиров, комментируя повестку совместного заседания Госсовета РФ и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: На Ставрополье за четыре года построят и отремонтируют 300 медучреждений

09:07 Дальневосточные гектары давали в таком «неудобье», что использовать эти гектары было совершенно невозможно, сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову на его утверждение, что дальневосточный гектар активно работает. Читайте также: ДВ-гектары давали в таком «неудобье» — Путин о выделении бесплатной земли

09:11 Владимир Путин В ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. kremlin.ru.

09:18 Распоряжение о переносе выходного дня с 26 декабря, субботы, на 31 декабря, четверг, подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Тверской области 31 декабря станет выходным днём

09:39 Призыв президента России Владимира Путина своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Эксперт полагает, что вариантов реагирования немного, но они есть. Это, в частности, закрытие программы льготной ипотеки (под ширмой надувшегося ипотечного пузыря), уголовное преследование посредников, наживающихся на перепродаже земли, разрешений, стройматериалов, инженерии, а также — санкции в отношении олигархов — производителей металлоконструкций (ограничение им экспорта), наказание глав регионов, где отмечен наибольший рост цен. Кричевский назвал и другие способы, но сомневается, что хотя бы один будет реализован. Подробности в материале: Экономист назвал способы сдерживания необоснованного роста цен на жильё

09:41 В Калужской области 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Об этом губернатор Владислав Шапша написал на своей страничке в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На такое решение калужского губернатора подвигли рекомендации президента России Владимира Путина — объявить в регионах последний день года выходным. Читайте подробнее: В Калужской области 31 декабря сделали выходным днём

09:51 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на середину октября, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Читайте также: Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь

10:00 В Ростовской области 31 декабря станет выходным днём, указ об этом подписал губернатор Василий Голубев, сообщила пресс-служба облправительства 24 декабря. Читайте подробнее: В Ростовской области 31 декабря сделали выходным днём

10:10 Правительство России утвердило 31 декабря 2021 года выходным днём. Предложение сделать нерабочим последний день уходящего, 2020 года, поддержал президент России Владимир Путин. Но как быть тем губернаторам, которые уже отказались от перспективы реализации данной инициативы? Комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв сказал, что у глав регионов теперь два пути: «Многие губернаторы публично не давали оценок, каким должно быть 31 декабря — выходным или рабочим. Поэтому сейчас они спокойно объявят 31 декабря выходным и всё. Сложнее тем губернаторам, кто говорил о том, что последний день года должен быть рабочим. Сейчас у них два пути. Первый: всё-таки сделать 31 декабря выходным днём и на позитивной волне жители особо губернаторов критиковать за непоследовательность не будут. Второй: пойти до конца и не послушать Президента. Что тоже неправильно. Поэтому надо просто спокойно сделать выходной день и постараться оставить этот год в прошлом». Читайте также: Идея с выходным 31 декабря: часть губернаторов попала впросак

10:28 Михаил Шмаков kremlin.ru.

10:32 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прозорливое решение о создании резервного фонда, который сработал на фоне трудностей из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Об этом: Володин поблагодарил Путина за эффективность работы в пандемию

10:41 Астраханская область присоединилась к регионам, в которых 31 декабря объявлен выходным. Соответствующее распоряжение 24 декабря подписал губернатор Игорь Бабушкин, сообщили в пресс-службе облправительства. Читайте подробнее: Астраханский губернатор объявил 31 декабря выходным

11:04 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передумал и объявил 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом сообщает сегодня, 24 декабря, пресс-служба краевого правительства. Напомним, в 2019 году алтайский губернатор также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом. Теперь решение принято: 31 декабря 2020 года не выйдут на работу с сохранением денежного содержания алтайские гражданские служащие органов исполнительной власти. Всем остальным органам Виктор Томенко тоже рекомендует объявить последний день 2020 года оплачиваемым выходным. По словам главы региона, 31 декабря и так всегда предпраздничный день, «люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты, кто-то берет отгул, кто-то — отпуск. Это же привычное дело, что 31-е — рабочий день». Читайте подробнее: Путин помог: 31 декабря будет выходным днём в Алтайском крае

11:11 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов объяснил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, почему парламентарии отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Читайте также: Неверов ответил Жириновскому по поводу выходного 31 декабря

11:13 Выходным днём объявлен последний день года, 31 декабря, в Липецкой области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, распоряжение об этом подписал глава области Игорь Артамонов 24 декабря. Читайте также: В Липецкой области 31 декабря будет выходным днём

11:28 Заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Цитата vesti.ru.

12:07 Мобильные госпитали Министерства обороны РФ в Ялте и Симферополе будут развёрнуты до конца дня 24 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Оба военных госпиталя прибыли. В Ялте разворачивать начинают на территории военного санатория «Крым» в Партените, в Симферополе на территории новой больницы Семашко», — сообщил Аксёнов. Об этом: Ковид-госпитали Минобороны в Крыму развернут до конца дня

12:12 В Смоленской области 31 декабря станет выходным днём. Распоряжение подписал губернатор Алексей Островский, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: Смоленская область присоединилась к отдыхающим 31 декабря

12:28 Не только Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 24 декабря, принял решение объявить последний день 2020 года выходным. Так поступил и глава Алтайского края Виктор Томенко, напомнила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Она полагает, что последний день уходящего года априори должен стать выходным днём: «Надо понимать, что это постановление от 10 октября касается 31 декабря 2021 года, а не текущего. В следующем году последний день года выпадает на пятницу, и выходной 3 января 2021 переносится на 31 декабря 2021 года. Это стандартная технология переноса выходных дней в будущем году. Правительство РФ ежегодно принимает постановление о переносе выходных дней на основе определенных правил. Что касается позиции главы государства, то он рекомендовал регионам самостоятельно установить выходной 31 декабря 2020 года. Губернатор Алтайского края сегодня принял такое решение для госслужащих региона и рекомендовал сделать это органам местного самоуправления, организациям и ИП…». Об этом: На Алтае сделать 31 декабря выходным днём предложили «раз и навсегда»

13:26 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:53 Пандемию стремятся использовать для слома традиционных форм общественной жизни, в частности традиционного образования, с этим необходимо продолжать бороться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина. Об этом: Президент поддержал традиционное обучение, но вся борьба еще впереди