Москва, 23 декабря, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании цен в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Решение — необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, всё это было разговорами, разговорами у нас здесь, правительство не реагировало, поэтому надо принять решение как можно быстрее», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, обратив внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба.

До этого действовала норма, когда право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они в течение 30 дней вырастают на 30% и более.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие.