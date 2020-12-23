Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о сильном мокром снеге, который накроет город в среду, 23 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Льдины на Неве

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 декабря в Северной столице местами ожидается сильный снег, мокрый снег, а также налипание мокрого снега.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться атмосферным фронтом, связанным с атлантическим циклоном «Грета».

"Он станет причиной облачной погоды, временами будет вызывать снег, мокрый снег, местами образуется гололедица», — пояснил синоптик.

Температура воздуха в течение дня в городе на Неве будет колебаться в районе −1… +1 градус, по Ленинградской области −3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.