Новосибирск, 23 декабря, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального управления автомобильных дорог, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. Дело возбуждено по фактам получения, дачи и посредничества во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Предварительно установлено, что с августа по декабрь 2020 года чиновник лично и через посредника, которым выступал его брат, получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тысяч рублей и 5 млн рублей за покровительство при формировании государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог региона.

В настоящее время начальник учреждения, его брат и двое представителей коммерческих организаций задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.