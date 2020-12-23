Владивосток, 23 декабря, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Трёхкратное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2021 года уничтожит вольфрамовую отрасль России и предприятия, работающие с неметаллическими рудами, считает депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский («Единая Россия»).

Arnoldius Вольфрамовая нить накаливания

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В Федерации профсоюзов Приморья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что Пинский об этом направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову. Депутат просит срочно вернуться к теме НДПИ для предприятий горно-металлургической и химической отраслей.

«В распоряжении Министерства финансов находятся документы, подготовленные по просьбе Минфина предприятиями Дальневосточного федерального округа, которые работают с рудами и концентратами вольфрамовыми и неметаллическими рудами и которых касается повышение НДПИ. Из этих данных следует, что предприятиям придётся немедленно прекратить работу в связи с невозможностью платить повышенную ставку НДПИ, учитывая высокую социальную значимость проблемы, прошу Вас в кратчайший срок сообщить о принятом решении», — говорится в письме Виктора Пинского.

Федеральный закон, который предусматривает повышение НДПИ в три раза, вступает в силу с 1 января 2021 года.

«Закон был очень важен для бюджета страны. Идея была хорошая — заставить олигархов делиться сверхприбылями. Однако в связи с тем, что не было организовано широкое его обсуждение, не были учтены последствия для таких предприятий. Немногие выжившие предприятия горно-металлургической и химической отраслей уже много лет балансировали на грани рентабельности. Ни о каких сверхприбылях у них речи вообще не было», — сказал депутат Госдумы.

Это уже второй запрос по поводу НДПИ от Пинского.

Вольфрам — незаменимый компонент для военной промышленности. Приморские предприятия — единственные работающие в этой отрасли в России. В стадии банкротства и закрытия находятся предприятия в Забайкалье и в посёлке Светлогорье в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин признает, что от изменений налогообложения нефтедобывающей сферы снизятся доходы ряда регионов России.