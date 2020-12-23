Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 10:02 — ИА Регнум. На Невском проспекте Санкт-Петербурга мужчина не справился с управлением автомобилем и выехал на тротуар, где сбил пешехода. Об этом 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гурппа в vk «ДТП и ЧП СПб». В центре Петербурга автомобиль сбил человека на тротуаре

По предварительным данным, ДТП произошло около 22:30 мск во вторник, 22 декабря. Водитель за рулем автомобиля Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, где от удара пострадал мужчина.

Добавим, по данным очевидцев, которые сообщили о ДТП в социальных сетях, инцидент произошел у Гостиного двора. Автомобиль сбил молодого человека, который стоял на остановке общественного транспорта, а также задел девочку.