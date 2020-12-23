Людиново, Калужская область, 23 декабря, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Более 17 млн рублей незаконно получила группа злоумышленников в Калужской области. Им удалось обналичить с помощью фиктивных организаций более 160 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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По её словам, в период с августа 2017 года по февраль 2018 года организованная преступная группа, действуя через подконтрольные юридические лица, осуществляла незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, заинтересованных в укрытии от государственного контроля наличности, в целях обналичивания денежных средств. С каждой сделки мошенники получали свой «процент».

»Приговорами суда пятеро мошенников признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а трое — в изготовлении поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Одновременно Людиновским городским прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании в доход государства с осужденных в солидарном порядке денежных средств незаконно полученных в результате совершения преступления. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам Калужского областного суда отклонила доводы апелляционных жалоб ответчиков», — сказала Искрина Басулина.