Москва, 23 декабря, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Разбирательства по делу экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Виктора Ишаева перенесены на начало 2021 года. Соответствующее решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы 23 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

Основанием для переноса рассмотрения дела стала госпитализация подсудимого. Суд назначил следующее заседание на 13 января 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ишаев госпитализирован с сердечным приступам. Документы, подтверждающие это, были предоставлены суду 16 и 17 декабря. Подсудимого обвиняют в растрате на момент его пребывания в должности вице-президента Роснефти.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.