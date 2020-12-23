Чита, 23 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, введён официальный запрет на проведение целого ряда массовых новогодних мероприятий и раздачу подарков.

Новогодний корпоратив

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Как сообщает пресс-служба краевого правительства, согласно поправкам, внесённым в постановление губернатора Александра Осипова, с 23 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Забайкалье запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий: конкурсов, розыгрышей, концертов, шоу-программ, новогодних ёлок, праздничных выступлений, интерактивных групповых мероприятий и других аналогичных мероприятий. Также наложен запрет на использование музыкальных систем типа караоке, исключена раздача подарков, сувениров.

Запреты касаются предприятий питания, оптовой и розничной торговли, фитнес-центров, бань, саун и санаториев. При этом, как пояснил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00 по местному времени. По словам чиновника, лучшая мера поддержки для бизнеса — возможность работать, соблюдая все меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 25 511 человек, причём 250 из них добавились только за последние сутки.

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По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, сейчас коэффициент распространения болезни в Забайкалье достигает значения чуть менее единицы. Для возможного снятия ограничений этот показатель должен быть равен 0,4−0,6.

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