Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В январе — ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 58 258 преступлений, что на 26,5% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор

При этом рост числа тяжких и особо тяжких преступлений составил 41,3%. За 11 месяцев 2020 года в регионе совершено 23 188 таких преступлений, их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 39,8%.

Количество убийств и покушений на убийство за отчетный период выросло на 5,3%, краж — на 26%, случаев хулиганства — на 32,6%. Но основной скачок преступности в Петербурге дали случаи мошенничества — таких преступных проявлений в январе — ноябре 2020 года стало больше в 3,2 раза по сравнению с теми же месяцами 2019 года.

«Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 12,7%. За этот период зарегистрировано 4105 преступлений экономической направленности, что на 16,8% больше, чем в январе — ноябре 2019 года», — отметили в Петростате.

За 11 месяцев уходящего года в Петербурге выявлено 17 009 лиц, совершивших преступления, что на 5,3% меньше, чем за такой же период 2019 года.