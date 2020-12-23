Москва, 23 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Последние годы оказались для России «потерянными» с точки зрения развития бизнес-среды, инвестиций и экономического роста. Такое мнение выразил председатель совета директоров «Альфа-банка», член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Пётр Авен в опубликованном 23 декабря интервью РБК.

LetterOne Group Пётр Авен

Он отметил, что последнее десятилетие можно отчасти назвать потерянным для российской экономики из-за таргетирования инфляции. Оно стало наиболее явной характеристикой достаточно фундаментальной трансформации экономической модели.

С 2013 года максимальный темп экономического роста в РФ не превышал 2,5%. Уровень инвестиций был довольно низким — примерно 20%. Это не обеспечивало экономический рост и сокращение долга. С 2013 года общий долг российских компаний составляет 60% ВВП.

«Отсутствие инвестиций — это плохой результат», — сказал Авен.

Доля доходов населения от предпринимательства всё время снижается, добавил он. Если в 2013 году предпринимательство обеспечивало 8,9% общих доходов населения, теперь это 5%. В лучшие годы показатель не превышал 17%.

«Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — констатировал Авен.

Он полагает, что в 2021 году в России не будет локдауна и массового закрытия производств, следующий год ознаменуется восстановительным ростом экономики.