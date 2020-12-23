Москва, 23 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Система здравоохранения России должна работать эффективно, несмотря на традиционный рост обращений за медпомощью в этот период. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 23 декабря официальный сайт правительства РФ.

Mos.ru В московской больнице

«Важно, чтобы все, кто лечится в стационарах и дома, продолжали получать необходимую медицинскую помощь. Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно поручению, руководители регионов должны заблаговременно принять необходимые меры и сообщить об этом в Минздрав РФ.