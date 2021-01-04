Москва, 4 января, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Самым важным событием в 2020 году стала не только пандемия коронавируса, а голосование по поправкам к Конституции РФ (42%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования по поправкам к Конституции РФ

Также главным событием ушедшего 2020 года граждане назвали празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (23%) и федеральная программа ремонта дорог и благоустройство парков (21%).

Кроме того, респонденты запомнили дистанционное обучение школьников и студентов (6%), выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (5%) и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (4%).

Опрос проведен 1−18 декабря 2020 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет.

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