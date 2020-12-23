Уссурийск, Приморский край, 23 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Прокуратура Уссурийска проводит проверку по факту задержки заработной платы работникам ООО «Промышленный парк Уссурийский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без денег

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Выяснилось, что с августа 2020 года руководство предприятия из личной заинтересованности не выплачивало более 500 работникам картонного завода заработную плату. На данный момент образовалась задолженность на общую сумму свыше 15 млн рублей.

В прокуратуру обратились порядка 250 работников предприятия, в интересах которых прокурор предъявил в суд заявления о взыскании задолженности.

«Судом рассмотрено и удовлетворено 157 заявлений прокурора, исполнительные листы на общую сумму свыше 7 млн 300 тыс. направлены для принудительного исполнения», — пояснили в прокуратуре.

Также материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения в отношении руководителя «Промышленный парк Уссурийский» возбуждено уголовное дело. Директор завода находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницы узбекистанского Нукуса перекрыли автомобильную дорогу, требуя выплаты зарплат за выполнение общественных работ в период пандемии.