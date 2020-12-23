Димитровград, Ульяновская область, 23 декабря, 2020, 09:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области открылся ещё один детский сад. После капитального ремонта принял юных воспитанников детсад «Красная шапочка» в Димитровграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Детский сад после капитального ремонта

Открытие состоялось 22 декабря. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, принявший участие в торжественной церемонии, отметил, что «яркий, красивый, оснащенный в соответствии с современными требованиями детский сад стал прекрасным подарком семьям с детьми». Руководитель региона вручил направления родителям будущих воспитанников детского сада и сладкие подарки для детей.

Ulgov.ru Руководитель региона вручил направления родителям будущих воспитанников детского сада и сладкие подарки для детей

В 2020 году на проведение капитального ремонта здания детского сада № 3 «Красная шапочка», рассчитанного на 75 мест, выделено 67,7 млн рублей. Здесь запланирована работа четырех групп, в том числе две из них для детей от 1,5 до 3 лет. Детский сад будет функционировать в режиме полного дня. В ходе капитального ремонта территория также была благоустроена прогулочными и спортивными площадками, верандами и малыми архитектурными формами, цветниками.

Кроме того, состоялась встреча по вопросам развития детсадов и модернизации школ в Димитровграде с участие руководителей образовательных организаций.

«Обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы дошкольные и общеобразовательные учреждения соответствовали самым строгим требованиям. Мы будем продолжать оказывать серьезную финансовую помощь учреждениям образования. На следующий год выделены большие средства на эти цели. Начнем строительство новой школы, которая, несомненно, решит вопрос второй смены и даст возможность получать детям самое лучшее образование», — сказал Сергей Морозов.

Ulgov.ru Детский сад после капитального ремонта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевском районе Ульяновской области в селе Рызлей в рамках государственно-частного партнерства открылся детский сад. Его создание инициировало сельхозпредприятие «Наша Родина».

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