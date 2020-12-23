В Димитровграде Ульяновской области после капремонта открылся детский сад
Димитровград, Ульяновская область, 23 декабря, 2020, 09:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области открылся ещё один детский сад. После капитального ремонта принял юных воспитанников детсад «Красная шапочка» в Димитровграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Открытие состоялось 22 декабря. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, принявший участие в торжественной церемонии, отметил, что «яркий, красивый, оснащенный в соответствии с современными требованиями детский сад стал прекрасным подарком семьям с детьми». Руководитель региона вручил направления родителям будущих воспитанников детского сада и сладкие подарки для детей.
В 2020 году на проведение капитального ремонта здания детского сада № 3 «Красная шапочка», рассчитанного на 75 мест, выделено 67,7 млн рублей. Здесь запланирована работа четырех групп, в том числе две из них для детей от 1,5 до 3 лет. Детский сад будет функционировать в режиме полного дня. В ходе капитального ремонта территория также была благоустроена прогулочными и спортивными площадками, верандами и малыми архитектурными формами, цветниками.
Кроме того, состоялась встреча по вопросам развития детсадов и модернизации школ в Димитровграде с участие руководителей образовательных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевском районе Ульяновской области в селе Рызлей в рамках государственно-частного партнерства открылся детский сад. Его создание инициировало сельхозпредприятие «Наша Родина».
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