Вашингтон, 23 декабря, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Демократы готовы обсудить увеличение стимулирующей выплаты гражданам США до $2 тысяч на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Она отметила, что «республиканцы неоднократно отказывались сказать, какую сумму президент хочет получить в качестве прямых выплат».

«Наконец, президент согласился на две тысячи долларов. Демократы готовы вынести этот вопрос на обсуждение на этой неделе», — написала Пелоси на своей странице в Twitter

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря американские законодатели смогли преодолеть продолжавшиеся несколько месяцев разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны между республиканцами и демократами. Одобренный нижней палатой законопроект предусматривает выделение более $900 млрд для поддержки экономики в период вызванного пандемией кризиса.

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21 декабря проект бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции одобрила Палата представителей США, затем Сенат Конгресса США.

При этом действующий президент США Дональд Трамп соответствующий законопроект подписывать отказался. Глава государства назвал «смехотворно низкой» предусмотренную сумму для выплат жителям страны и потребовал внести поправки в законопроект и повысить её до двух тысяч долларов или четырёх тысяч долларов на супругов. Он также попросил конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить ему «подходящий законопроект».