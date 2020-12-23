Рогозин назвал дату запуска ракеты «Союз» с космодрома Куру
Москва, 23 декабря, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз», которая доставит на орбиту французский военный разведывательный спутник, будет вывезена на стартовый комплекс 23 декабря. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он уточнил, что такое решение было принято комиссией в Гвианском космическом центре.
https://twitter.com/Rogozin/status/1341490101726158848
Старт ракеты, как заявил оператор космических запусков Arianespace, состоится 19:42 мск 28 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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Также поясняется, что CSO-2 будет запущен для французского космического агентства CNES и Агентства оборонных закупок DGA.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря состоялся первый в 2020 году запуск на космодроме Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на околоземную орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.