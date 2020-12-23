Вашингтон, 23 декабря, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Датчики геопространственной разведки, которыми оснащены летательные аппараты американских военно-воздушных сил, будут усовершенствованы. Эту работу проведёт министерство ВВС США, сообщает 23 декабря RT со ссылкой на документ по исследованию рынка.

U.S. Air Force Самолёт ВВС США

Исследование нацелено на выявление перспективных программ производителей, научных и государственных институтов, которые способны помочь с модернизацией военной техники, следует из документа. Министерство ВВС крайне заинтересовано в расширении возможностей геопространственной разведки, хранения данных на аппарате и обработки информации в режиме реального времени.

Ведомству также нужны усовершенствованные технологии по поиску и классификации замаскированных целей, идентификации личного состава, сбору данных о подземных объектах. На основе исследования будет построена деятельность ВВС США в 2022—2027 бюджетных годах, его итоги учтут при планировании задач воздушной геопространственной разведки.

Министерство ВВС принимает материалы от заинтересованных сторон до 15 января 2021 года. Речь идёт об одно‑ и двухлетних проектах стоимостью не более $5 млн в год.