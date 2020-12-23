Москва, 23 декабря, 2020, 08:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день суммарное число выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 77,95 млн и, таким образом, 1% населения планеты Земля, которое, по данным Фонда ООН в области народонаселения, составляет 7,795 млрд человек на середину 2020 года, заразился SARS-CoV-2. Это следует 23 декабря из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что при этом наиболее высокой доля заразившихся коронавирусом является в странах, в которых относительно небольшое число населения. В Андорее число заразившихся составляет 9,9% населения (7 633 заразившихся), в Люксембурге — 7,3% населения (44 809) и Черногории — 7,2% населения (44 542).

При этом в США коронавирусом заразились 5,6% населения (свыше 18,2 млн человек), в России — около 1,9% (2,9 млн человек).

Также указывается, что распространение SARS-CoV-2 в мире ускоряется. До сентября, когда во многих странах стали сообщать о второй волне эпидемии, в мире каждый день выявляли до 300 тыс. носителей вируса, к октябрю — до 600 тыс., а 20 декабря Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 800 тыс. в сутки, что стало новым рекордным показателем.

В то же время несколько уменьшилось число умерших от COVID-19. Во время первой волны пандемии оно доходило до 6−7%, к примеру 9 мая от нового заболевания скончались в общей сложности 276,8 тыс. человек (6,92%) при 4 млн заразившихся коронавирусом. В настоящее же время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет свыше 1,7 млн — 2,2% о общего количество носителей нового вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках онлайн-форума «ДФО-2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», в ходе которого профессор, член-корреспондент РАН Андрей Покровский заявил, что для создания вакцины от коронавируса для детей необходима наработанная база в несколько десятков тысяч вакцинированных.