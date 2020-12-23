Москва, 23 декабря, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Примерно треть российских граждан — 31% — не планирует покупать подарки к Новому году, а 25% намерены дарить недорогие сувениры. Таковы итоги опроса, проведённого РГС Банком.

Новогодние подарки

Ещё 12% респондентов отметили, что при выборе подарков ориентируются на скидки и кешбэк, а 6% собираются купить подарки на послепраздничных распродажах и вручить их в январе.

«Еще треть (30%) заранее откладывали деньги, чтобы порадовать своих друзей и близких», — сообщает ТАСС.

Кроме того, 40% опрошенных назвали расходы на новогодний стол самыми значительными в праздничном бюджете, 37% указали, что это подарки, 12% — путешествия, 8% — развлечения, а 3% — новая одежда к празднику.

В опросе участвовали 1833 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах с населением не менее 100 тыс. человек. Исследование проводилось в декабре методом онлайн-опроса.

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