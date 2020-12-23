Москва, 23 декабря, 2020, 08:41 — ИА Регнум. В следующем году сменить место работы хотели бы больше половины жителей России. об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа в условиях самоизоляции

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Так, о намерении найти другую занятость заявили 52% респондентов. Ещё 12% участников опроса допустили идею о смене профессии, а 15% хотят повысить свою профессиональную квалификацию, пишет RT со ссылкой на исследование.

Открыть собственный бизнес намерены 10% опрошенных, ещё столько же признались, что получили повышение на нынешней работе. 18% рассказали, что хотели бы найти подработку к основной занятости.

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Добавим, что в опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда спрогнозировали, что в 2021 году самыми востребованными станут медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы.