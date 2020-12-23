Кызыл, 23 декабря, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол подвёл итоги своей двухдневной командировки в Москву. Как сообщили ИА REGNUM 23 декабря в правительстве региона, основными темами командировки стали вопросы выравнивания тарифов на электричество и планы электрификации Тоджинского района республики.

Rtyva.ru Рабочая командировка главы Тувы в Москву

Вопросы снижения стоимости электричества в республике Кара-оол обсудил с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Беседа главы Тувы с министром энергетики России Николаем Шульгиновым была посвящена перспективным планам продления электросетевого хозяйства от Ак-Сугского месторождения.

«Считаю совершенно несправедливым, когда в соседней Хакасии электричество дешевле в полтора раза. Это при том, что у нас в республике находится зона затопления Саяно-Шушенской ГЭС», — прокомментировал глава Тувы итоги беседы с Новаком.

Ещё более показательный пример — различающееся в семь раз соотношение тарифов в Приангарье и в Туве. В настоящее время от Иркутской энергосистемы ведут ЛЭП для Голевской горнорудной компании.

«Субсидирование этого электросетевого хозяйства ведется за счёт нашей заявки», — подчеркнул Кара-оол.

Руководитель Тувы обратил внимание на ненормальность перекрестного субсидирования. Он добавил, что этот вопрос находится на контроле руководства страны:

«Благосостояние людей не должно так сильно зависеть от того, что они проживают в регионах с разным уровнем экономики».

Кара-оол убеждён, что в Туве электричество тоже должно быть по нормальной стоимости, особенно для населения.

С Николаем Шульгиновым обсуждались вопросы электрификации Тоджинского района от месторождения, освоением котором занимается Голевская горнорудная компания. Глава Тувы сообщил, что индивидуальный план социально-экономического развития республики работает:

«Прямую поддержку правительства России нам удалось получить, поскольку в нём прямым текстом прописана необходимость электрификации всех районов республики».

Также Шолбан Кара-оол в Москве встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Как сообщало ИА REGNUM, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества регионов.

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