Москва, 23 декабря, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 22 декабря завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,48%, до 75,91 руб., евро/рубль — на 0,76%, до 92,22 руб., фунт/рубль — на 0,59%, до 101,27 руб. Рубль за три дня подешевел на 4,23%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

Давление на российскую валюта оказали санкционные риски, отрицательная динамика цен на нефть и общее укрепление доллара США.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) при министерстве торговли США опубликовало правила, по которым с 23 декабря начнут применяться экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций, признанных «конечными военными пользователями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение США враждебным шагом по отношению к России.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,01%, до $49,79. Новый штамм коронавируса в Великобритании возродил опасения по поводу восстановления мировой экономики. Из-за локдаунов инвесторы пессимистично оценивают спрос на сырье в 2021 году.

В преддверии рождественских праздников и падения нефтяных котировок у российской валюты 22 декабря не было абсолютно никаких шансов выбраться в плюс.

Сегодня, 23 декабря, на торгах в Азии нефть продолжает торговаться в минусе. Баррель Brent стоит $49,33 (-0,94%). На Форекс за один доллар дают 75,80 руб. На фоне снижения цен на нефть давление на рубль сохранится.

Сейчас восходящее движение пары доллар/рубль схоже с октябрем, когда курс доллара вырос на 6%, до 80,95 руб. за шесть дней. После резких колебаний цена может также быстро вернуться обратно. Тому хороший пример падения курса доллара с 80,95 руб. до 75,75 руб. за три дня.

Сопротивление находится на уровне 76,60 руб. Если оно не устоит, то резко возрастут риски укрепления доллара до 80 рублей к концу года.

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