Владивосток, 23 декабря, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Социальную электронную «карту дальневосточника» планируется ввести на территории макрорегиона в 2021 году, сообщил на онлайн-форуме «ДФО-2020» глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Речь идёт о новшестве на базе карты «Мир», которая может использоваться жителями Дальнего Востока для получения широкого перечня мер социальной поддержки и помощи, сервисных и других услуг.

Социальные карты уже внедрены в Приморье, на Сахалине и на Камчатке, пишет ТАСС.

В Приморье по социальной карте пенсионеры компенсируют проезд в общественном транспорте.

На Сахалине — бесплатно посещают учреждения культуры и спорта, получают скидки в магазинах и аптеках.

На Камчатке по социальной карте жители могут купить со скидкой продукты питания. В дальнейшем карту будут применять при оплате проезда на общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, при банковских операциях.

По мнению инициаторов, создание унифицированной электронной «карты дальневосточника» станет удобным и универсальным инструментом для получения жителями социальных услуг и доступа к государственным информационным ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ежемесячного пополнения социальной транспортной карты вырастет в Брянской области с 1 января 2021 года. Количество поездок для льготных категорий граждан остаётся безлимитным.