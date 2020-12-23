Новосибирск, 23 декабря, 2020, 07:54 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска уточнили, на что будет распределён бюджет города в 2021 году. Так, 70% расходов составляют «защищённые» статьи — социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы, обеспечение учреждений образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мэрия Новосибирска

В бюджете запланировано строительство трёх школ и двух детских садов. Более 7,5 млрд рублей предусмотрено на развитие дорожно-транспортной отрасли, около 2,5 млрд рублей пойдёт на строительство новых объектов, в том числе 1,7 млрд рублей — на развитие транспортной инфраструктуры новой ледовой арены, 163 млн рублей — на строительство дорог в отдалённых районах города, строительство подъездных путей к новым городским поликлиникам (около 100 млн рублей).

182 млн рублей предусмотрено на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, 185 млн рублей — на разработку проектов, в том числе по ремонту Октябрьского моста и объектов в рамках проекта «Академгородок 2.0», 40 млн рублей — на ремонт тротуаров.

В городской администрации уточнили, что Новосибирску в 2021 году из Фонда реформирования ЖКХ будет выделено почти 270 млн рублей на расселение 16 аварийных домов. Объём софинансирования из городского бюджета составит около 120 млн рублей.

В свою очередь мэр Анатолий Локоть внёс поправки в трёхлетний проект бюджета: 50 млн рублей — на содержание территорий районов (ежегодно); 50 млн рублей — на приобретение специализированной техники для уборки города (ежегодно); 25 млн рублей в 2021 году — на строительство трамвайных путей до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня, 23 декабря, депутаты утвердили в итоговом чтении проект бюджета Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Главный финансовый документ утверждён с дефицитом в 800 миллионов рублей. Доходы составят 50,061 млрд рублей, расходы — 50,861 млрд рублей.

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