Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 23 декабря, 2020, 07:48 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске школьники с 1-го по 11-й класс остались дома в связи с сильными морозами. Об этом сообщает горадминистрация.

Мороз

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, на 06:00 (04:00 мск) в Ноябрьске наблюдается температура воздуха — 42 °C. В связи с этим школьникам разрешено не ходить в школу.

Госавтоинспекция города Ноябрьска напоминает, что в случае вынужденной остановки транспортного средства на загородных автодорогах в обязательном порядке следует выставить знак аварийной остановки, при необходимости позвонить по телефону 112.