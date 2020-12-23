Иркутск, 23 декабря, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Реорганизация ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» будет завершена к началу 2022 года. Об этом в ходе конференции 21 декабря сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Пресс-конференция губернатора Приангарья Игоря Кобзева

По словам главы региона, следующий пожароопасный сезон учреждение проведет, сохранив свою нынешнюю структуру. Параллельно будут вестись консультации со специалистами по ее изменению на более эффективную. Окончательный вариант пройдет согласование с Федеральным агентством лесного хозяйства.

С 2018 года ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», не смотря на прибыльность санитарных мероприятий, за счет которых он существовал, накопил значительный долг в размере более 700 млн рублей. В 2020 году Игорь Кобзев поставил задачу стабилизировать финансово-экономическое состояние учреждения и максимально эффективно пройти пожароопасный сезон.

«В результате лесхоз отработал по году без накопления кредиторской задолженности. Имеющийся сегодня долг по зарплате перед работниками вызван только несвоевременным расчетом контрагентов за оказанные учреждением услуги. Накануне я общался по этому поводу с министром лесного комплекса региона Дмитрием Петреневым. Он заверил, что до конца декабря все расчеты будут произведены и долг по зарплате погашен», — сообщил губернатор.

Тем временем, в учреждении, подведомственном областному минлесу, подводят предварительные итоги уходящего года. Так, по состоянию на 1 декабря поступления денежных средств от приносящей доход деятельности лесхоза составили 493,1 млн рублей при плане на текущий год 430 млн рублей.

Количество пожаров на землях лесного фонда по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 13%, а общая площадь, пройденная огнем, — на 86%. Прежде всего, это связано с тем, что в первые сутки удавалось потушить 70% возникающих очагов, еще 18% — в течение следующих суток. В 2019 году этот показатель был на 20% меньше.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года в текущем году наблюдается снижение количества фактов незаконных рубок на 2,92%, объема — на 14,6%, ущерба — на 10,3%. Напомним, для решения задачи воспроизводства и сохранения лесов Иркутская область участвует в региональном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

По последним данным, лесовосстановительные мероприятия в текущем году выполнены на площади 145 тыс. га (100% от задания), в том числе искусственным способом — 15 тыс. га (115%), комбинированным — 5,2 тыс. га (70%), содействие естественному возобновлению леса произведено на площади 125 тыс. га. Основной плановый показатель регионального проекта «Сохранение лесов» — отношение площади лесовосстановления и лесоразведений к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

В 2020 году он планировался на уровне 79,7%, однако был перевыполнен и составляет 88,1%. Мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами проведены на площади 45,5 тыс. га (128,9% от принятого задания), лесоводственный уход за лесными культурами — на площади 0,5 тыс. га (131,6%), подготовка почвы под лесные культуры — на площади 22,3 тыс. га (108,8%).

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