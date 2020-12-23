Барнаул, 23 декабря, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Заявление о том, что спустя пять-семь лет новая коронавирусная инфекция будет в большей степени заразной, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал смелым, но далеко не бесспорным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова инфекциониста Евгения Тимакова, эксперт пояснил:

Akzs.ru Павел Шумихин

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»Нам неизвестно, что будет через месяц, а тут инфекционист пытается спрогнозировать события достаточно неблизкого будущего. Утверждение слишком смелое и далеко не бесспорное. Поскольку автор не приводит никаких доказательств в пользу своей гипотезы, ценность ее представляется невысокой.

Мутации действительно, как оказалось, весьма свойственны коронавирусу, но вот их развитие в сторону усиления или ослабления патогенных свойств вируса не поддается никакому прогнозу. Закономерности этого процесса пока не изучены. Инфекционист прогнозирует усиление заразности, но с таким же успехом может иметь место и ее постепенное ослабление».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инфекционист Евгений Тимаков полагает, что со временем (через пять-семь лет) коронавирусная инфекция видоизменится и будет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений.

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