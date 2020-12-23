Пермь, 23 декабря, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов вернулся в региональное правительство. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Gorodperm.ru Дмитрий Самойлов (справа)

Чиновник стал вице-премьером. По некоторым данным, он будет отвечать за празднования 300-летия Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, Самойлов руководил Пермью в 2014—2020 годах, в том числе первые два года в статусе главы администрации. В отставку он ушёл 15 декабря.