Казань, 23 декабря, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Судоходная компания «Татфлот», которая попала под наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности, нарастила свои долги. Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела включил в реестр кредиторов требование налогового органа, которое превышает 151 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Y-214 Главное здание Казанского речного вокзала

Определением суда в реестр кредиторов «Татфлота» внесены претензии УФНС по РТ в размере 33 331 837,22 рубля и 31 286 199,86 рубля основного долга, 74 093 000,69 рубля пени и 13 355 168,36 рубля штрафа.

Ранее арбитраж удовлетворил притязания администрации Волжского бассейна внутренних водных путей на сумму более 70 тыс. рублей.

Также до этого судья установил обеспечительные меры в виде запрета проводить первое собрание кредиторов, пока не будут рассмотрены требования ряда кредиторов, в том числе администрации водных путей и налогового органа.

Напомним, наблюдение в отношении «Татфлота» ввели в августе 2020 года, а в реестр внесли претензии налогового органа на сумму более 201 млн рублей по обязательным платежам и 34 млн рублей долга по страховым взносам в ПФР. Наблюдение заканчивается 25 января 2021 года. К этому моменту кредиторы должны решить судьбу компании.