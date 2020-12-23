Приштина, Сербия, 23 декабря, 2020, 07:49 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 21 декабря провела встречи с представителями «Движения за самоопределение», Демократической лиги Косово, Демократической партии Косово и Альянса за будущее Косово — самых влиятельных и крупных партий республики.

President-ksgov.net Вьоса Османи и лидер «Движения за самоопределение» Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения на встрече стало проведение досрочных парламентских выборов.

Напомним, 21 декабря Конституционный суд Косово лишил силы голос депутата Этема Арифи, осужденного на 1 год и три месяца тюремного заключения за причастность к коррупции. Османи обязана назначить проведение выборов на дату не позднее чем через 40 дней после публикации постановления суда.

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Новые выборы определят не только новый состав правительства и парламента, но и станут решающими для назначения президента Косово. Напомним, спикер парламента Косово Вьоса Османи стала и.о. президента Косово после ухода в отставку президента Хашима Тачи из-за подтверждения обвинения Специального трибунала по Косово. Сама Османи намерена участвовать в выборах в качестве главы своей новой партии.