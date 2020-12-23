Москва, 23 декабря, 2020, 03:41 — ИА Регнум. Крупный финансовый иск от Минобороны России получила компания из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» — АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), работающее в своей сфере с 1994 года. Исковое заявление на более чем 311 млн рублей арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Oroblanco-ru Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Иск министерства поступил 21 декабря 2020 года. Сумма претензий — 311 296 176,83 рубля. Это не единственный иск Минобороны РФ к ЦЭНКИ.

В начале декабря 2020 года в арбитраж поступили претензии на 440 532 102,79 рубля. Они фигурируют как задолженность, но детали пока неизвестны. Взыскать сумму планируется по упрощённой схеме. Судья предложила сторонам до 18 января 2021 года направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений.

Помимо этого, в другом деле центр требует взыскать с министерства 859 329 рублей 43 копейки и обязать осуществить вывоз фрагментов РКН (вероятно, речь о фрагментах ракет-носителей) с территории АО «ЦЭНКИ».

По данным с сайта ЦЭНКИ, в январе 2020 года оно сменило статус с ФГУП на АО. Основной задачей предприятия называется обеспечение функционирования и эффективной эксплуатации объектов космодрома «Байконур».