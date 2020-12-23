МИД Ирана: народ должен увидеть последствия отмены санкций
Тегеран, 23 декабря, 2020, 09:21 — ИА Регнум. 22 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере изложил детали состоявшейся неформальной встречи, посвящённой иранской ядерной сделке (СВПД) и выполнению резолюции 2231 СБ ООН, заявив, что «иранский народ должен увидеть последствия отмены санкций». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Ранее состоялась неофициальная онлайн-встреча министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции, России и Германии. В совместном заявлении стороны подчеркнули тот факт, что резолюция СБ ООН 2231 остается ключевым элементом глобальной системы ядерного нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии, способствующим региональной и международной безопасности.
Ниже приведены основные тезисы министра иностранных дел Ирана:
- существует один единственный шанс для стран ЕС спасти СВПД;
- данные по торговле между Ираном и ЕС за 2014−2019 годы доказывают, что европейская тройка/ЕС серьезно нарушили свои обязательства по СВПД;
- евротройка должна признать вину за причинение непоправимого вреда иранцам;
- положения СВПД неотделимы от соглашения. О пересмотре и проведении новых переговоров не может быть и речи;
- кризисы в ближневосточном регионе: оружие импортируется из США и европейских стран. Стороны коллективно решили исключить эти вопросы из повестки дня;
- «демократии» не могут требовать от Ирана нарушения парламентского законодательства;
- все стороны должны вернуться к надлежащему соблюдению СВПД. Иран быстро отменит корректирующие меры в ответ на незаконный вывод войск США и вопиющие нарушения Европейской тройки, когда США/евротройка выполнят свои обязательства.