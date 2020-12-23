Тегеран, 23 декабря, 2020, 09:21 — ИА Регнум. 22 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере изложил детали состоявшейся неформальной встречи, посвящённой иранской ядерной сделке (СВПД) и выполнению резолюции 2231 СБ ООН, заявив, что «иранский народ должен увидеть последствия отмены санкций». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Мохаммад Джавад Зариф

Ранее состоялась неофициальная онлайн-встреча министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции, России и Германии. В совместном заявлении стороны подчеркнули тот факт, что резолюция СБ ООН 2231 остается ключевым элементом глобальной системы ядерного нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии, способствующим региональной и международной безопасности.

Ниже приведены основные тезисы министра иностранных дел Ирана: