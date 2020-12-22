Белград, 23 декабря, 2020, 01:15 — ИА Регнум. В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 16 022 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 4080 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 313 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 22 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 307 827, а количество смертельных случаев выросло до 2782 человек.

Первая партия вакцины Pfizer 22 декабря доставлена в Сербию. В аэропорт Белграда они были доставлены специальным самолетом. В данной партии насчитывается 4800 вакцин.