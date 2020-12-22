Москва, 23 декабря, 2020, 00:06 — ИА Регнум. Заявление директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, в котором он предложил освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ещё один благодетель выискался. Вчера одна карточки малоимущим предлагала. Какие добрые люди. А почему никто не предложит, чтобы само понятие «малоимущие граждане» отсутствовало априори, а труд людей оплачивался достойно?! Чтобы пенсионеры получали пенсию, достаточную для нормальной жизни. Чтобы родители могли растить детей, не беспокоясь, что не будет денег на лечение вдруг всерьёз заболевшего ребёнка», — пишет Наталья О.

Многие комментаторы оказались согласны с тем, что такая инициатива может оказаться хорошей помощью нуждающимся в России. Граждане уверены, что руководству страны необходимо использовать всевозможные способы, чтобы помочь гражданам, попавшим в трудное положение из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас пошла очень хорошая тенденция оказания помощи людям с небольшим достатком. Это здорово, хоть и кажется, что все это вызвано непростым временем. Пандемия принесла много неприятностей, но вместе с тем обратила внимание чиновников на население с низким уровнем дохода. Это, конечно, только предложение, но, как я слышала, президент допускает, что такое смогут сделать. И, конечно, правильным уточнением было установить лимит на возврат. Как бы то ни было, каждый из нас может повести себя по-разному, и начать злоупотреблять оказанной поддержкой», — пишет Серафима Р.

Некоторые граждане пришли к мнению, что подобная помощь не окажет серьёзного позитивного воздействия на ситуацию в стране. Граждане уверены, что властям необходимо пойти по другому пути, а именно — повысить минимальную пенсию и заработные платы, чтобы гражданам попросту не приходилось испытывать бедность.

«Может не придумывать велосипед, а лучше повысить размеры минимальных пенсий, хотя бы до 15 000, и без всяких хождений по инстанциям этих нищих пенсионеров, причём, и работающим тоже. Ведь богатый пенсионер, вряд ли будет подрабатывать за мизерную зарплату. А вообще, и этих денег, с учётом коммунальных платежей, покупки лекарств хватит только на макарошки, как советуют нам жить некоторые наши избранники. А всякие хитроумные схемы помощи — это лазейка для недобросовестных чиновников», — поделилась мнением Наташа М.

Нашлись и те, кто предположил, что подобными льготами воспользуются мошенники. Граждане уверены, что выглядеть малоимущим в глазах государства у хитрых персон труда не составит и поэтому данная инициатива может создать течь в бюджете государства.

«Это все равно, что открыть ящик Пандоры. В Москве есть целый пласт малоимущих на новых иномарках с квартирой и дачей. В каждой второй компании платят голый оклад МРОТ, остальное в конверте. Постоянно вылетают новости из разряда: безработный на Порше сбил человека. Первым делом если это введут, этим воспользуется бизнес и ушлые ребята, которые в один день станут малоимущим. Надо платить нормальные зарплаты и пенсии и ничего вводить не придется. Бизнес опять схитрит и просто эту скидку переложит в цену и опять всё подорожает. Пострадают в итоге те, у кого белые оклады», — считает пользователь Владислав.

Напомним, 22 декабря директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин сделал заявление, в котором предложил освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих.