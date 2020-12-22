Москва, 23 декабря, 2020, 00:06 — ИА Регнум. Изменения в законе «О полиции», которые разрешают сотрудникам полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители, вызвали реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Советский вытрезвитель

"Как-то в советское время наблюдал такую картину. Пивнуха, стоят уже наглухо бухие синяки, подходит опрятно одетый парнишка интеллигентного вида, 100% по нему видно, что ещё ни грамма сегодня не пил, берёт кружку пива, только сделал пару глотков. Подлетает бобик, и бравый наряд забирает, как вы думаете, кого? Бухих синяков? Ага, щазз! Конечно же, трезвого интеллигента! Вот так и сейчас будет», — пишет Alex S.

Многие комментаторы встретили данную новость с радостью. Люди считают, что благодаря работе вытрезвителей в стране будет намного спокойнее, ведь теперь граждане будут относиться к распитию спиртных напитков с большей ответственностью.

«Вытрезвитель — дело нужное. Помню, как было раньше: сразу все глубоко порядочные люди получали известность, как постоянные клиенты вытрезвителя. А то права у нас сейчас все имеют, а об обязанностях постоянно забывают. Попал, например, человек три раза за месяц в вытрезвитель, а ему за это лишение прав! Месяца на три», — написала Доля Б.

Некоторые пришли к выводу, что вытрезвители могут попасть в очередную бизнес-схему, благодаря которой частные владельцы подобных заведений будут заинтересованы в том, чтобы полиция чаще доставляла пьяниц именно к ним, ведь благодаря этому они будут получать дополнительные средства из бюджета.

«Вытрезвители — это опять чей-то бизнес, надо ЛТП возрождать, с принудительным лечением и трудоустройством граждан, пусть лечатся и работают. Бред это — только вытрезвители делать! Сразу надо смотреть, кто на услуги вытрезвители выиграет, кто бюджет доить будет», — считает Виталий Ч.

Нашлись и те, кто высказался о возобновлении работы вытрезвителей с той точки зрения, что человек, попавший в данное заведение, может оказать в опасности. Не все граждане доверяют представителям правопорядка.

«Да тут другая проблема, решили пошарить в карманах граждан и вытряхнуть как буратино. После бутылочки пивка к вам подойдут на улице и отвезут в трезвяк, а там вытряхнут из вас и телефон и деньги даже если вы выпили бутылку пива. Пойди, докажи, а потом оплатите услуги трезвяка и полицейские вам скажут, что ни денег ни мобилы у вас не было, а вот протокол задержания и освидетельствования на предмет опьянения есть. А тут ещё праздники Новый год, Рождество, Старый Новый год, 23 февраля. В общем, праздников в стране много!», — поделился Алексей К.

Напомним, 22 декабря Государственная дума приняла изменения в закон «О полиции», которые разрешают сотрудникам полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители.