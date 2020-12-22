Астрахань, 22 декабря, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Каспийская флотилия впервые после разрушения СССР получит собственную авиацию, сообщает 22 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.

Минобороны России Самолет-амфибия Бе-200

По информации издания, до конца 2021 года флотилия получит вертолеты Ми-8 и Ка-27, которые будут выполнять поисково-спасательные задачи, а также смогут быстро перебрасывать в нужные районы морскую пехоту и десантников.

Кроме того, в дальнейшем флотилия пополнится самолетами-амфибиями Бе-200. Также рассматривается вопрос усиления Каспийской флотилии ударными машинами.

Стоит отметить, что на данный момент Каспийская флотилия пользуется авиатехникой Черноморского флота и Южного военного округа.