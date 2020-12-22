Ярославль, 22 декабря, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матча с «Северсталью» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. «Локо» обыграл соперника со счетом 2:1.

ХК «Локомотив» Андрей Скабелка

«Давно не играли, была длинная пауза, во время которой мы хорошо поработали.

Не хватало игрового тонуса в первом периоде. Во втором уже более-менее вкатились, пошли моменты. В большинстве неплохо сыграли.

Но в третьем периоде наши небрежности в передачах привели к тому, что «Северсталь» смогла сравнять счет. Но тем не менее ребята молодцы, сражались до конца.

Неплохо прессинговали соперника. «Северсталь» — быстрая команда, но нам часто удавалось цепляться за шайбу и создавать моменты.

Хорошо, что один из них в концовке реализовали. Важная для нас победа во всех отношениях. Мы довольны», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива».