Рим, 22 декабря, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Согласно подсчету Reuters, к вечеру 22 декабря общее число смертей от коронавируса в Европейском регионе, включая Россию, превысило 500 тысяч.

7C0 Франкфурт-на-Майне, Германия

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Наибольшее число погибших от COVID-19, около 70 тысяч человек, зафиксировано в Италии. На Италию, Испанию, Францию, Великобританию и Россию приходится почти 60% от общего числа смертей в регионе.

По информации Reuters, в мире на данный момент зарегистрировано 77,52 миллиона случаев заболевания и 1,71 миллиона смертей от COVID-19.

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