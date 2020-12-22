Киев, 22 декабря, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Украина, вероятнее всего, получит вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneka, сообщил 22 декабря и. о. генерального директора Центра общественного здоровья украинского минздрава Игорь Кузин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

Чиновник уточнил, что такое решение наиболее вероятно с учетом производственных мощностей производителя и украинских реалий по возможностям хранения вакцин.

В этом контексте он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности имеют вакцины трех производителей: Pfizer, Moderna и AstraZeneka, но первые две требуют ультра-холодного хранения, с температурным режимом — 60/-80°C, а третью можно хранить при температуре +2…+8°C.

«Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneka. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года», — цитируют заявление Кузина украинские СМИ.

Также украинские СМИ напоминают, что 21 декабря AstraZeneca подписала меморандум о сотрудничестве с московским исследовательским медицинским центром Институтом Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и российским производителем лекарств «Р-Фарм», которые являются разработчиками российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Впрочем, пресса пока ограничивается исключительно констатацией этого факта, не делая никаких выводов.

ИА REGNUM напоминает, что 21 декабря представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий заявил, что ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но вместе с тем появился ряд проблем. Во-первых, есть проблемы с хранением и транспортировкой этой вакцины, во-вторых, вакцина будет предоставляться ЕС через государство-члена, то есть своего рода посредника, предположительно Польшу.

До этого Зеленский подчеркнул, что невозможно объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России.

17 декабря стало известно, что глобальная инициатива COVAX утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, ориентировочно с конца первого квартала следующего года.