Минск, 22 декабря, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Согласно подписанным Александром Лукашенко указам, ВВП Белоруссии в 2021 году должен вырасти на 1,8%. Как сообщает президентская пресс-служба, официальный прогноз на следующий год утверждён 22 декабря.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Согласно указу №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год», ВВП вырастет на 1,8% (к 2020 году), реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,6%, а зарегистрированная безработица будет находиться в диапазоне 4,2−4,4%.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет находиться на уровне 21,3−21,7%. С государственной поддержкой будет введено в эксплуатацию введут не менее 1 млн. кв. м жилья.

Инфляция не должна превысить 5%. При этом рост цен на социально значимые товары запланирован на уровне не более 4,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). в президентской пресс-службе отметили: «Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%)».

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Президентским указом №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год», индекс потребительских цен (инфляция) не должен превысить 5%. Нацбанк призван обеспечить выполенине этого показателя «в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения».

«Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне», — сказано в официальном комментарии.

Финансовую стабильность планируется обеспечить с помощью эффективной работы платёжной системы, а также мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций.

Напомним, был досрочно провален официальный прогноз развития белоруской экономики на 2020 год, утверждённый указами Александра Лукашенко в конце прошлого года. Руководство Белоруссии заверяло в достижимости таких показателей в нынешнем году, как рост ВВП на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, удержание роста инфляции до 5% и так далее.

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