Москва, 22 декабря, 2020, 21:09 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование местности и дорог, сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны России Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха

По его информации, за последние сутки российские сапёры обезопасили 15 гектаров местности, 4,6 км дорог, а также 11 зданий и сооружений.

«В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 351 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42 тысяч 700 беженцев», — сообщил Конашенков. «За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности и более 4,5 (4,6) километров дорог, проверено 11 зданий и сооружений. Обнаружено и вывезено для уничтожения 307 взрывоопасных предметов. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8 тысяч 600 взрывоопасных предметов», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря при содействии российских миротворцев в Карабахе были найдены двое пропавших граждан Армении.