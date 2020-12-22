Киев, 22 декабря, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия удивлен информацией о поездке народного депутата президентской политсилы Евгения Шевченко в Белоруссию, в рамках которой состоялись встречи представителя Киева с официальными лицами.

Иван Шилов ИА REGNUM Минск

Об этом он заявил на брифинге 22 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявил, что по документам Шевченко находится в отпуске и не имееет права официально представлять парламент Украины.

«Для меня это новость, честно говоря… он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что там он уже натворил в своем отпуске, а потом будем как-то реагировать на этот процесс», — заявил соратник Зеленского.

Вместе с тем Арахамия заявил, что Шевченко давно и последовательно добивается исключения из «Слуги народа», и предположил, что поездка в Белоруссию является следующим ходом парламентария, «чтобы всё-таки что-то произошло».

Отметим, что сам Шевченко еще накануне, 21 декабря, через социальные сети заявил, что находится в «красивейшем европейском городе» Минске, где «прекрасные люди и отличные дороги». 22 декабря депутат сообщил, что встретился с главой комиссии по международным отношениям Национального собрания Белоруссии. Также он дал несколько интервью белорусским СМИ, где сделал ряд заявлений, которые вряд ли будут восприняты в Киеве. В частности, Шевченко заявил, что поддержка Киевом санкций ЕС против Белоруссии продиктована исключительно западными кураторами страны. Также он отметил, что в принципе не понимает, из-за чего в республике после президентских выборов вспыхнули протесты.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и фактически заморозил все политические контакты.