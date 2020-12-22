Кострома, 22 декабря, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Расследованием уголовного дела, возбуждённого против воспитательницы детского сада в Галиче, займутся сотрудники СКР — сообщает ИА REGNUM.

На передаче дела из отделения полиции в Галичский межрайонный отдел СУ СКР по Костромской области в связи с «повышенным общественным резонансом» настоял руководитель регионального управления СКР Денис Левченк

Сообщается, что следствие «установит причины и условия, способствовавшие совершению преступления против детей» и даст оценку действиям должностных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, воспитателя младшей группы детского сада №7 в Галиче подозревают в жестоком обращении с воспитанниками. После того, как дети отказались ходить в группу, курируемую женщиной, с ними пообщались полицейские. Юные галичане рассказали, что женщина регулярно избивала их за плохой сон, отказ от еды или плохое поведение.