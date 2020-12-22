В Костромской области начали заготавливать антиковидную плазму крови
Кострома, 22 декабря, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В Костромской области силами местных медицинских лабораторий начали заготавливать плазму крови от доноров, переболевших COVID-19. Об этом 22 декабря сообщает ГТРК «Кострома».
Забор материала производит Костромская областная станция переливания крови. Перед сдачей крови добровольцев, перенесших новую коронавирусную инфекцию, проверяют специалисты, сам процесс проходит в отдельной палате.
В дальнейшем биоматериал, содержащий антитела к новому вирусу, будут переливать пациентам костромских больниц. По мнению врачей, после такой процедуры организм больных COVID-19 начинает активнее бороться с вирусом.
В настоящее время в списке костромских доноров числятся лишь 8 человек, за счёт них на станции переливания сформируют минимальный запас «антиковидной» плазмы.
Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за всё время пандемии в регионе SARS-CoV-2 выявили у 14 014 человек, большая часть из них (10 676 граждан) выздоровели, скончались 217 человек. Количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в регионе не превышает 120 в сутки. В больницах, переоборудованных для помощи пациентам с COVID-19, находятся 745 пациентов, дома лечатся 2682 граждан.