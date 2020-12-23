Москва, 23 декабря, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Председатель правления жилищного кооператива (ЖК) «Бест Вей» доктор экономических наук Роман Василенко рассказал журналисту Александру Полянскому о значении жилищной кооперации в социально-экономическом развитии регионов страны.

Фото из архива ЖК «Бест Вей» Роман Василенко

— Роман Викторович, какова роль кооператива в развитии регионов?

— К концу 2020 года число пайщиков кооператива превысило 10 тыс. человек. Это жители более двух десятков субъектов Российской Федерации — представлены все восемь федеральных округов. С самого начала нашей работы — с 2014 года — мы привлекали пайщиков и покупали квартиры сразу по всей России: в любом городе, где возникала потребность в покупке квартиры в рассрочку.

— 10 тыс. пайщиков, 1,4 тыс. приобретенных для пайщиков квартир — это характеристики крупнейшего ЖК в стране?

— Рейтингов кооперативов нет, но по данным о крупных кооперативах, которыми я располагаю, «Бест Вей» относится к группе ведущих ЖК.

Важно отметить, что кооператив дает возможность приобрести жилье не только в крупных городах, но и в городах, где строится не очень много нового жилья, так как он работает исключительно со вторичным жилым фондом, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень финансовой безопасности для своих пайщиков. Он приобретает объекты недвижимости в том числе и в недавно построенных домах, но только у собственников.

Прежде всего возможностью приобрести квартиру в своем родном городе, как правило, пользуются молодые люди и молодые семьи.

— Вчемконкурентноепреимуществопокупкиквартирыименночерезкооператив?

— Кооператив дает возможность купить квартиру в своем родном населенном пункте, в котором, возможно, строится мало нового жилья. Тем самым ЖК способствует сбережению человеческого капитала в регионах России, сохраняет трудовые и предпринимательские ресурсы в малых городах страны. Способствует повышению качества жизни молодежи, потому что позволяет купить квартиру с минимальной переплатой.

Паевые средства кооператив предоставляет беспроцентно, ведь ЖК — некоммерческая организация. Переплата связана лишь с внесением в кооператив небольших членских взносов, оплатой налогов и государственных пошлин, а также с оплатой пайщиком юридической проверки и независимой оценки приобретаемого для него объекта недвижимости.

— На какой срок предоставляются паевые средства кооператива?

— На 10 лет. Пайщик может вернуть пай раньше, тогда переплата будет меньше. При этом никаких комиссий за досрочное погашение в ЖК нет. Наоборот, кооператив заинтересован, чтобы его паевые средства вернулись раньше, поскольку он сможет предоставить эти средства другим пайщикам.

Пайщик вносит первоначальный паевой взнос не менее 35% стоимости квартиры, которую он планирует приобрести. Он может внести как сразу всю сумму, так и постепенно накапливать ее на счете кооператива.

Еще одна уникальная возможность кооператива: он помогает приобрести квартиры в других городах людям, пока еще не переехавшим в другие субъекты Федерации. Тем самым способствует трудовой мобильности. Это не менее важный вклад ЖК в социально-экономическое развитие субъектов Федерации.

Ну и третий фактор, определяющий социально-экономическое значение жилищной кооперации. Кооператив дает возможность приобрести квартиру представителям социально незащищенных слоев населения. Студентам, не имеющим значительных официальных источников дохода; выпускникам учебных заведений, только начавшим свою трудовую биографию; тем, у кого низкий официальный доход или вообще нет официальной работы. Все эти группы граждан зачастую не могут рассчитывать на получение ипотечного кредита или частного займа. Кооператив делает почти невозможное для них приобретение квартиры возможным.

Фото из архива ЖК «Бест Вей» Роман Василенко

Для кооператива сотрудничество с этой категорией вполне реально. Вступление в кооператив происходит по одному-единственному документу — паспорту. Не нужны ни справка с места работы, ни справка о доходах, кооператив не проводит и анализ кредитной истории.

Дело в том, что кооператив предоставляет паевые средства не в кредит, а в рассрочку. При этом квартира покупается в интересах пайщика, но в собственность кооператива. Она переходит в собственность пайщика после возврата паевых средств, предоставленных кооперативом.

— А если пайщик теряет возможность возвращать средства, предоставленные в рассрочку?

— Если финансовое положение пайщика временно ухудшилось, кооператив предоставляет отсрочку. Если же ухудшение финансового положения пайщика долговременное и он не может погасить пай, он выходит из кооператива, при этом в течение двух месяцев получает в полном объеме все внесенные им паевые средства. Членские взносы, естественно, не возвращаются.

— Уникальные возможности, предоставляемые ЖК, обусловливают рост жилищной кооперации в нашей стране?

— Совершенно верно. И наш кооператив, и многие другие восполняют пробелы, которые существуют в сфере финансовой поддержки приобретения жилья гражданами и в жилищной политике в целом.

Жилищные кооперативы — важнейший, неотъемлемый элемент системы решения жилищной проблемы в стране. Они заслуживают внимания, поддержки со стороны законодательной и исполнительной власти на всех уровнях.