Ижевск, 22 декабря, 2020, 19:13 — ИА Регнум. В Удмуртии в 2021 году планируется провести ремонт и реконструкцию не менее 200 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будут отремонтированы 55,17 км дорог, устроено пять участков наружного освещения, оборудовано 25 комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД.

Кроме того, в республике начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением в городских агломерациях.

В Ижевске намерены отремонтировать девять участков автодорожной cети протяженностью 6,7 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам завершившегося дорожного сезона отремонтировано и реконструировано 400,8 км дорог по всем программам развития автотранспортной инфраструктуры. Полностью реализован «Опорный план дорожной деятельности», отремонтировано 28 объектов, где в весеннюю распутицу проезд затруднен или невозможен. На территории муниципальных образований отремонтировали 80,6 км дорог. В рамках нацпроекта БКАД в течение года в республике было отремонтировано и реконструировано 88 объектов. Также провели ремонтные работы почти на 60 путепроводах.