Ханты-Мансийск, 22 декабря, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Иск банка «Россия» к авиакомпании «ЮТэйр» о банкротстве отклонён. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Anna Zvereva Самолет авиакомпании «ЮТэйр»

Кроме того, в результате мирового соглашения отклонены иски к «ЮТэйр» от компаний «Юган-Юнион кард», «Интер» и «Флеш лайт капитал».

Как сообщалось ранее, банк «Россия» скупил 48% долгов «ЮТэйр» в сентябре 2020 года на общую сумму 39 млрд рублей. Сейчас, помимо «России», в числе крупнейших кредиторов авиакомпании остаются Сбербанк, банк «Траст» и госкорпорация ВЭБ.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» принадлежит правительствам Югры (38,8% акций) и Тюменской области (8,4%), а также основному акционеру АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута (ХМАО) (50,11% акций).