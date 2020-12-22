Арбитраж отклонил иск о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр»
Ханты-Мансийск, 22 декабря, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Иск банка «Россия» к авиакомпании «ЮТэйр» о банкротстве отклонён. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, в результате мирового соглашения отклонены иски к «ЮТэйр» от компаний «Юган-Юнион кард», «Интер» и «Флеш лайт капитал».
Как сообщалось ранее, банк «Россия» скупил 48% долгов «ЮТэйр» в сентябре 2020 года на общую сумму 39 млрд рублей. Сейчас, помимо «России», в числе крупнейших кредиторов авиакомпании остаются Сбербанк, банк «Траст» и госкорпорация ВЭБ.
Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» принадлежит правительствам Югры (38,8% акций) и Тюменской области (8,4%), а также основному акционеру АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута (ХМАО) (50,11% акций).