Москва, 22 декабря, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Восстановление системы медицинских вытрезвителей в России послужит мерой профилактики бытового насилия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря рассказал председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Иван Богданов. Новичок. 1893

По его мнению, ликвидация медвытрезвителей была ошибкой — нетрезвых граждан стало некуда отправлять, ведь в милиции, а позднее в полиции их могли держать только три часа. В медучреждениях же пьяные граждане становятся серьезной проблемой для обычных больных и для врачей, в связи с чем персонал медучреждений старался не принимать пьяных граждан.

«Между тем время показало, что медвытрезвители нужны не только как место пребывания граждан в состоянии опьянения, но и как мера профилактики бытового насилия. Поэтому решение о восстановлении, безусловно, верное, и мы, конечно, его поддерживаем», — заявил Цветков.

В то же время в России необходимо внимательно отнестись к организации новой системы вытрезвителеq: рассчитать необходимое количество подобный учреждений, установить предельный срок пребывания в них граждан, а также другие вопросы, например, нужно ли сообщать работодателю о факте попадания работника в вытрезвитель. Кроме того, требуется установить определенные условия содержания и перечень предоставляемых медицинских услуг.

«Крайне важен правовой статус учреждения, кому оно будет подчиняться, какие будут основания для доставления туда гражданина, и кто и как будет доставлять, работать и обеспечивать охрану непосредственно в самом вытрезвителе. Но само восстановление системы не даст нужного результата, если оставить без внимания и не пресекать самым суровым образом продажу алкоголя в ночное время и распитие его в общественных местах», — сообщил Цветков.