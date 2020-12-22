Москва, 22 декабря, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Двое пропавших в Нагорном Карабахе граждан Армении найдены в Гадрутском районе при участии российских миротворцев, сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Российские миротворцы с жителями Степанакерта

По его данным, они были найдены совместной группой по розыску пропавших без вести и переданы властям Нагорного Карабаха.

«21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха», — сказал Конашенков.

Российские миротворцы продолжают собирать сведения о пропавших без вести во время боев в Нагорном Карабахе, обработав на сегодняшний день 528 телефонных обращений.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.